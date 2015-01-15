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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 12:36
Bolt написав:
Будемо всі з і смартами ,але без роботи
Так роботу/заводи треба будувати за межами міста! Відповідно, туди проводити інфраструктуру і будувати будинки для робочого класу!
От лише тоді, мій смарт МОЖЛИВО буде здаватись менше 3Кгрн!
А поки цього не роблять, то мій смарт просто приречений пиносити 7Кгрн+, як з куща!
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Додано: Суб 12 чер, 2021 12:56
Bolt написав:
Будемо всі з і смартами ,але без роботи.
сдавать друг другу смарт и заваривать друг другу кофе.
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vitaliian
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Додано: Суб 12 чер, 2021 15:42
vitaliian написав: Bolt написав:
Будемо всі з і смартами ,але без роботи.
сдавать друг другу смарт и заваривать друг другу кофе.
Буде потяг з ж.д. вокалу зразу в Польщу на трускавки.
Тому оренда за єври.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:54
Що там чути із проектом LvivTech.City? Хтось тримає руку на пульсі, коли почнуть продавати? Повідомте якщо буде якась ІНФОРМАЦІЯ ок?
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roberto dark
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Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17
Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.
Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.
Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.
От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))
І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))
Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.
А той будинок:
- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)
- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)
- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)
Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!
6 соток!
Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!
І от "мучить" той будинок мене))
- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!
А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.
Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.
А це - пІчаЛька((
Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?
Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?
Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?
Сумніваюсь.
І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)
А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!
Наче, бомба!!!
Але...
І от будь тут мудрим ©
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Додано: Нед 13 чер, 2021 13:45
Успіх написав:
Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.
Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.
Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.
От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))
І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))
Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.
А той будинок:
- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)
- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)
- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)
Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!
6 соток!
Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!
І от "мучить" той будинок мене))
- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!
А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.
Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.
А це - пІчаЛька((
Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?
Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?
Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?
Сумніваюсь.
І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)
А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!
Наче, бомба!!!
Але...
І от будь тут мудрим ©
Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись.Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:11
Bolt написав:
Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись
Якщо для себе - то можливо.
Але тут стоїть питання про перепродаж, чи в оренду?
Bolt написав:
Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?
Нехай буде і так - уточнювати не буду, щоб не "спалити контору")))
Одне скажу, що від того будинку до головної траси - чуть більше 1км!
Тож, дуже "свербить" мене цей будинок з ділянкою - так як розумію, що за такі кошти - це ХАЛЯВА, а от що робити з тою халявою - до кінця не можу зрозуміти
А так, то би вже продав свій смарт і купив би цей будинок з ділянкою!
Заміський будинок - гарно звучить! )))
Якщо б за такі кошти було б десь у місті - то б навіть, і не роздумував би! (ну, хіба б він був вже, ну дуже у поганій локації)
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:52
Успіх написав: Bolt написав:
Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись
Якщо для себе - то можливо.
Але тут стоїть питання про перепродаж, чи в оренду?
Bolt написав:
Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?
Нехай буде і так - уточнювати не буду, щоб не "спалити контору")))
Одне скажу, що від того будинку до головної траси - чуть більше 1км!
Тож, дуже "свербить" мене цей будинок з ділянкою - так як розумію, що за такі кошти - це ХАЛЯВА, а от що робити з тою халявою - до кінця не можу зрозуміти
А так, то би вже продав свій смарт і купив би цей будинок з ділянкою!
Заміський будинок - гарно звучить! )))
Якщо б за такі кошти було б десь у місті - то б навіть, і не роздумував би! (ну, хіба б він був вже, ну дуже у поганій локації)
Помріяти можна...коли немає 30К...вони нізвідки і не візьмуться.
Ваш Смарт ...надія і опора на світле майбутнє.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 19:56
Квесторе_поверніться написав:
Помріяти можна...коли немає 30К...вони нізвідки і не візьмуться
На класну бізнес-ідею - можна і кредитне плече використати!
Була б лиш вона такою класною
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