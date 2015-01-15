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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Будемо всі з і смартами ,але без роботи

Так роботу/заводи треба будувати за межами міста! Відповідно, туди проводити інфраструктуру і будувати будинки для робочого класу!
От лише тоді, мій смарт МОЖЛИВО буде здаватись менше 3Кгрн!
А поки цього не роблять, то мій смарт просто приречений пиносити 7Кгрн+, як з куща! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Будемо всі з і смартами ,але без роботи.
сдавать друг другу смарт и заваривать друг другу кофе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:42

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Будемо всі з і смартами ,але без роботи.
сдавать друг другу смарт и заваривать друг другу кофе.

Буде потяг з ж.д. вокалу зразу в Польщу на трускавки.
Тому оренда за єври.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:54

Що там чути із проектом LvivTech.City? Хтось тримає руку на пульсі, коли почнуть продавати? Повідомте якщо буде якась ІНФОРМАЦІЯ ок?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17

За крок до перевороту думок!©

Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.
Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.
Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.

От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))
І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))
Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.
А той будинок:
- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)
- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)
- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)
Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!
6 соток!

Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!

І от "мучить" той будинок мене))
- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!
А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.
Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.
А це - пІчаЛька((

Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?

Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?

Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?
Сумніваюсь.

І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)
А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!
Наче, бомба!!!
Але...

І от будь тут мудрим ©
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:45

  Успіх написав:Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.
Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.
Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.

От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))
І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))
Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.
А той будинок:
- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)
- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)
- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)
Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!
6 соток!

Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!

І от "мучить" той будинок мене))
- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!
А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.
Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.
А це - пІчаЛька((

Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?

Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?

Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?
Сумніваюсь.

І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)
А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!
Наче, бомба!!!
Але...

І от будь тут мудрим ©

Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись.Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ ЗАМІСЬКУ Нерухомість)))

  Bolt написав:Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись

Якщо для себе - то можливо.
Але тут стоїть питання про перепродаж, чи в оренду?
  Bolt написав:Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?

Нехай буде і так - уточнювати не буду, щоб не "спалити контору")))
Одне скажу, що від того будинку до головної траси - чуть більше 1км!

Тож, дуже "свербить" мене цей будинок з ділянкою - так як розумію, що за такі кошти - це ХАЛЯВА, а от що робити з тою халявою - до кінця не можу зрозуміти :)

А так, то би вже продав свій смарт і купив би цей будинок з ділянкою!

Заміський будинок - гарно звучить! )))

Якщо б за такі кошти було б десь у місті - то б навіть, і не роздумував би! (ну, хіба б він був вже, ну дуже у поганій локації)
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:52

  Успіх написав:
  Bolt написав:Якщо немає автівки , то немає чого навіть рипатись

Якщо для себе - то можливо.
Але тут стоїть питання про перепродаж, чи в оренду?
  Bolt написав:Наскільки я зрозумів, то десь в р-ні Давидова?

Нехай буде і так - уточнювати не буду, щоб не "спалити контору")))
Одне скажу, що від того будинку до головної траси - чуть більше 1км!

Тож, дуже "свербить" мене цей будинок з ділянкою - так як розумію, що за такі кошти - це ХАЛЯВА, а от що робити з тою халявою - до кінця не можу зрозуміти :)

А так, то би вже продав свій смарт і купив би цей будинок з ділянкою!

Заміський будинок - гарно звучить! )))

Якщо б за такі кошти було б десь у місті - то б навіть, і не роздумував би! (ну, хіба б він був вже, ну дуже у поганій локації)

Помріяти можна...коли немає 30К...вони нізвідки і не візьмуться.
Ваш Смарт ...надія і опора на світле майбутнє. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Помріяти можна...коли немає 30К...вони нізвідки і не візьмуться

На класну бізнес-ідею - можна і кредитне плече використати!
Була б лиш вона такою класною ;)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:57

ДумайТЕ!©

Ну що, маємо орієнтовні ціни на продаж - то ще трохи(декілька місяців) і будемо мати ціни на оренду ;)
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