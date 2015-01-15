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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:44

  Успіх написав:Ну що, маємо орієнтовні ціни на продаж - то ще трохи(декілька місяців) і будемо мати ціни на оренду ;)
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Зображення
Зображення

Пісєц.Вже уявив, як я приліг відпочити, а в двох метрах від моєї.голови дружина сковорідку драє в умивальнику.Трешачок.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Пісєц.Вже уявив, як я приліг відпочити, а в двох метрах від моєї.голови дружина сковорідку драє в умивальнику.Трешачок.

А уявіть, що Вам з дружиною по 25р. ;)
Клас. Ви уявили, як проснулись вранці, а в двох метрах від Вашої голови, порається біля мийки Ваша дружина в прозорому халатику, або..... лише в кружевних трусиках :) Стоячок. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:16

  roberto dark написав:Що там чути із проектом LvivTech.City? Хтось тримає руку на пульсі, коли почнуть продавати? Повідомте якщо буде якась ІНФОРМАЦІЯ ок?

Мав такі чутки що нас осінь перенесли. Щось дуже повільно вони стартують. І офіс будували нікуди не поспішали. Скорше ЛАЗ забудують, ніж тех сіті. У світі новин про кампус софт серва я би краще в той район інвестував.
sailed
 
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