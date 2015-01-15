Пісєц.Вже уявив, як я приліг відпочити, а в двох метрах від моєї.голови дружина сковорідку драє в умивальнику.Трешачок.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:44
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А уявіть, що Вам з дружиною по 25р.
Клас. Ви уявили, як проснулись вранці, а в двох метрах від Вашої голови, порається біля мийки Ваша дружина в прозорому халатику, або..... лише в кружевних трусиках Стоячок.
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:16
Мав такі чутки що на осінь перенесли. Щось дуже повільно вони стартують. І офіс будували нікуди не поспішали. Скорше ЛАЗ забудують, ніж тех сіті. У світі новин про кампус софт серва я би краще в той район інвестував.
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:45
Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
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