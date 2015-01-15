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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:44
Пісєц.Вже уявив, як я приліг відпочити, а в двох метрах від моєї.голови дружина сковорідку драє в умивальнику.Трешачок.
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Bolt
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:56
Bolt написав:
Пісєц.Вже уявив, як я приліг відпочити, а в двох метрах від моєї.голови дружина сковорідку драє в умивальнику.Трешачок.
А уявіть, що Вам з дружиною по 25р.
Клас. Ви уявили, як проснулись вранці, а в двох метрах від Вашої голови, порається біля мийки Ваша дружина в прозорому халатику, або..... лише в кружевних трусиках
Стоячок.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:16
roberto dark написав:
Що там чути із проектом LvivTech.City? Хтось тримає руку на пульсі, коли почнуть продавати? Повідомте якщо буде якась ІНФОРМАЦІЯ ок?
Мав такі чутки що на осінь перенесли. Щось дуже повільно вони стартують. І офіс будували нікуди не поспішали. Скорше ЛАЗ забудують, ніж тех сіті. У світі новин про кампус софт серва я би краще в той район інвестував.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:45
Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:24
Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Продавати і продати трошки різні речі.
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Bolt
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:29
Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Та нє
То, якщо б я взяв той неліквідний смарт на останньому поверсі(про який я колись писав) в цій черзі, що мають цього літа здати - то може і мацнув би 19К, а може і ні, так якщо ще Ріелу 1% треба віддати за переуступку
Але, то нічо - так, як я взяв ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі, то наступного року можна буде помацати твердих 25Кдол
Або, 7Кгрн/міс на оренді
Так що
Думаєм!
Дієм!
Чекаєм!)))
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Успіх
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:30
Bolt написав: Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Продавати і продати трошки різні речі.
Успішний Успіх (він же Долярек) - того не знає і знати не бажає)))
Він мріє, як продасть конурку за 20 000 дол)))) черзі бажаючих)))
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:35
Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Біля 30% прибуток за ці смарти і то за щастя. Насправді то не так і багато за вже ГОТОВИЙ обьект. У Київі можна в 2 рази більше "підняти", якщо з розумом купити на котловані. Проблема в тому, що у долярика - НЕЛІКВІД. Там на київській гілці відомий аналітик та "ВЕРШНИК АПОКАЛІПСИСУ" повернувся . За його прогнозами восени обвал почнеться. Так що тримай успіх кулачки міцно))
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roberto dark
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:09
roberto dark написав: Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Біля 30% прибуток за ці смарти і то за щастя. Насправді то не так і багато за вже ГОТОВИЙ обьект. У Київі можна в 2 рази більше "підняти", якщо з розумом купити на котловані. Проблема в тому, що у долярика - НЕЛІКВІД. Там на київській гілці відомий аналітик та "ВЕРШНИК АПОКАЛІПСИСУ" повернувся . За його прогнозами восени обвал почнеться. Так що тримай успіх кулачки міцно))
30% в американці це супер.
Долярек всіх деполюдей запихне за пояс.
А де гілка Акурта зникла?
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Квесторе_поверніться
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