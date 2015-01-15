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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:18
Квесторе_поверніться написав:
30% в американці це супер
Ну так це УСПІХ!
Квесторе_поверніться написав:
А де гілка Акурта зникла?
Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31
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