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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:30% в американці це супер

Ну так це УСПІХ! :D
  Квесторе_поверніться написав:А де гілка Акурта зникла?

Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31

  Квесторе_поверніться написав:
  roberto dark написав:
  Квесторе_поверніться написав:Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?

Біля 30% прибуток за ці смарти і то за щастя. Насправді то не так і багато за вже ГОТОВИЙ обьект. У Київі можна в 2 рази більше "підняти", якщо з розумом купити на котловані. Проблема в тому, що у долярика - НЕЛІКВІД. Там на київській гілці відомий аналітик та "ВЕРШНИК АПОКАЛІПСИСУ" повернувся . За його прогнозами восени обвал почнеться. Так що тримай успіх кулачки міцно))


А де гілка Акурта зникла? :shock:


:cry: :cry: :cry:
roberto dark
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