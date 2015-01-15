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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:30% в американці це супер

Ну так це УСПІХ! :D
  Квесторе_поверніться написав:А де гілка Акурта зникла?

Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31

  Квесторе_поверніться написав:
  roberto dark написав:
  Квесторе_поверніться написав:Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?

Біля 30% прибуток за ці смарти і то за щастя. Насправді то не так і багато за вже ГОТОВИЙ обьект. У Київі можна в 2 рази більше "підняти", якщо з розумом купити на котловані. Проблема в тому, що у долярика - НЕЛІКВІД. Там на київській гілці відомий аналітик та "ВЕРШНИК АПОКАЛІПСИСУ" повернувся . За його прогнозами восени обвал почнеться. Так що тримай успіх кулачки міцно))


А де гілка Акурта зникла? :shock:


:cry: :cry: :cry:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?

Та нє
То, якщо б я взяв той неліквідний смарт на останньому поверсі(про який я колись писав) в цій черзі, що мають цього літа здати - то може і мацнув би 19К, а може і ні, так якщо ще Ріелу 1% треба віддати за переуступку :roll:
Але, то нічо - так, як я взяв ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі, то наступного року можна буде помацати твердих 25Кдол
Або, 7Кгрн/міс на оренді

Так що
Думаєм!
Дієм!
Чекаєм!)))


забавний ви товариш. за своє життя самі нічого не орендували поки що, поки що самі не здавали в оренду, але вже знаєте що зможете здати і знаєте за скільки ви зможете :) за своє життя нічого ще не продавши (я маю на увазі квартиру) ви знову таки знаєте що зможете продати і знаєте за скільки :) ну-ну. головне щоб потім волосся не прийшлося в з усіх місць виривати :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:забавний ви товариш.

Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.
Купляв же він по 16,7К$.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:28

  Квесторе_поверніться написав:
  wild.tomcat написав:забавний ви товариш.

Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.
Купляв же він по 16,7К$.

То, якщо б взяв той неліквід у цій черзі, що скоро здасться за ~17,2К - то можна виставляти по 20К.
А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К із здачею через рік, то його так, можна виставляти на моменті за 19К :D - але, це ріст за пів року! 8)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:20

Отут - гарно про мене сказано ;)

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