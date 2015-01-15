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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:18
Квесторе_поверніться написав:
30% в американці це супер
Ну так це УСПІХ!
Квесторе_поверніться написав:
А де гілка Акурта зникла?
Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31
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roberto dark
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:Успіх
, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?
Та нє
То, якщо б я взяв той неліквідний смарт на останньому поверсі(про який я колись писав) в цій черзі, що мають цього літа здати - то може і мацнув би 19К, а може і ні, так якщо ще Ріелу 1% треба віддати за переуступку
Але, то нічо - так, як я взяв ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі, то наступного року можна буде помацати твердих 25Кдол
Або, 7Кгрн/міс на оренді
Так що
Думаєм!
Дієм!
Чекаєм!)))
забавний ви товариш. за своє життя самі нічого не орендували поки що, поки що самі не здавали в оренду, але вже знаєте що зможете здати і знаєте за скільки ви зможете
за своє життя нічого ще не продавши (я маю на увазі квартиру) ви знову таки знаєте що зможете продати і знаєте за скільки
ну-ну. головне щоб потім волосся не прийшлося в з усіх місць виривати
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wild.tomcat
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:16
wild.tomcat написав:
забавний ви товариш.
Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.
Купляв же він по 16,7К$.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:28
Квесторе_поверніться написав: wild.tomcat написав:
забавний ви товариш.
Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.Купляв же він по 16,7К$
.
То, якщо б взяв той неліквід у цій черзі, що скоро здасться за ~17,2К - то можна виставляти по 20К.
А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К
із здачею через рік, то його так, можна виставляти на моменті за 19К
- але, це ріст за пів року!
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:20
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