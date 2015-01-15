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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:53

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:30% в американці це супер

Ну так це УСПІХ! :D
  Квесторе_поверніться написав:А де гілка Акурта зникла?

Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
там уже два десятка форумчан устали от его брехни.Респект модерам
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:19

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:30% в американці це супер

Ну так це УСПІХ! :D
  Квесторе_поверніться написав:А де гілка Акурта зникла?

Її закрили на замок, так як останнім часом, туди дуже поналазило колорадських жуків))
там уже два десятка форумчан устали от его брехни.Респект модерам

Його "прийомний синок", iз чудо-смартом та роликами Kiосакi на черзi :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Приймачок блаженный,Ако глас народа))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 22:12

  Мизантрóп написав:Приймачок блаженный,Ако глас народа))

А міг би продати 2 імна і зробити кулю (купити 3к яка відчувається як дійсно 3к).
Тепер найближчі 7 років його діти будуть на 2-ярусних шконках дачувати.
flyman
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  #<1 ... 709710711712
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