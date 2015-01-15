Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:42

Свіжусінька інфо!

Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.

То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.

Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!



А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.

І от печалька якась чорна!

Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш

Акуєть!!!

Занавіс!



п.с.

Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.