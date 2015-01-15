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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:04

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:Успіх, було 16К...а вже 21К ...це ж який прОцент річних вимальовується?

Та нє
То, якщо б я взяв той неліквідний смарт на останньому поверсі(про який я колись писав) в цій черзі, що мають цього літа здати - то може і мацнув би 19К, а може і ні, так якщо ще Ріелу 1% треба віддати за переуступку :roll:
Але, то нічо - так, як я взяв ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі, то наступного року можна буде помацати твердих 25Кдол
Або, 7Кгрн/міс на оренді

Так що
Думаєм!
Дієм!
Чекаєм!)))


забавний ви товариш. за своє життя самі нічого не орендували поки що, поки що самі не здавали в оренду, але вже знаєте що зможете здати і знаєте за скільки ви зможете :) за своє життя нічого ще не продавши (я маю на увазі квартиру) ви знову таки знаєте що зможете продати і знаєте за скільки :) ну-ну. головне щоб потім волосся не прийшлося в з усіх місць виривати :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:забавний ви товариш.

Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.
Купляв же він по 16,7К$.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:28

  Квесторе_поверніться написав:
  wild.tomcat написав:забавний ви товариш.

Долярек ринок зондує.
Як на мене...то що він про 19К$ мовить можна виставляти по переуступці.
Купляв же він по 16,7К$.

То, якщо б взяв той неліквід у цій черзі, що скоро здасться за ~17,2К - то можна виставляти по 20К.
А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К із здачею через рік, то його так, можна виставляти на моменті за 19К :D - але, це ріст за пів року! 8)
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К

То зимою було 16К...а літом вже 16,7К.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:33

Не читайте радянських газет!©)))))

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К

То зимою було 16К...а літом вже 16,7К.

Не вірте що пише на сайті забудовника, чи на лун!(чи, навіть, по оголошеннях на олх - це торпеди) ;)
Я теж зимою прийшов в ВП брати по 406К(чи якось так на сайті тоді писало найдешевшу ціну), а найдешевше вийшло ~ 450К і то в наступній черзі! :lol:
Тому, НІКОЛИ не орієнтуйтесь на найнижчу ціну!
І з цього випливає, що якщо Ви завтра забіжите в ВП, то 99% - що найдешевшої ціни, яка світиться на їхньому сайті - НЕ БУДЕ!!!(ну, накрайняк, можливо якісь неліквід в останній черзі і запропонують, але не факт! )
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:42

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:А я свого смарта взяв у наступній черзі за 16К

То зимою було 16К...а літом вже 16,7К.

Не вірте що пише на сайті забудовника, чи на лун!(чи, навіть, по оголошеннях на олх - це торпеди) ;)
Я теж зимою прийшов в ВП брати по 406К(чи якось так на сайті тоді писало найдешевшу ціну), а найдешевше вийшло ~ 450К і то в наступній черзі! :lol:
Тому, НІКОЛИ не орієнтуйтесь на найнижчу ціну!
І з цього випливає, що якщо Ви завтра забіжите в ВП, то 99% - що найдешевшої ціни, яка світиться на їхньому сайті - НЕ БУДЕ!!!(ну, накрайняк, можливо якісь неліквід в останній черзі і запропонують, але не факт! )

Та я не про поточні ціни а про 450000 грн = 16,7К$ по сучасному курсу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Та я не про поточні ціни а про 450000 грн = 16,7К$ по сучасному курсу

Немає сенсу кожного місяця перемножувати на курс))
Я - фіксанув ціну в грудні 450Кгрн/16Кдол - от від неї будемо і відштовхуватись при продажу на тому, чи іншому моменті))

А так, то і гривнедепо примножило б до сьогодні, від тої суми, близько одного куя))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:42

Новини з полонини!)))

Свіжусінька інфо!
Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.
То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.
Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!

А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.
І от печалька якась чорна!
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Акуєть!!!
Занавіс!

п.с.
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:38

  Успіх написав:Свіжусінька інфо!
Щойно телефонував знайомий(той, що на дачі 2р. робить ремонт) - каже, що там продається будинок "заходи і живи" за 25К.
То що дах ще з шиферу, але в середині все є, так як там жили люди.
Нагадаю, що звідти - 6-7км до межі міста!

А я от тільки вчора дивився на олх, за скільки можна здати такі будиночки/півторачки.
І от печалька якась чорна!
Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК/особняк - а здати можна його за 1,5-2К, ну ще може 3К, якщо ремонт менш/більш
Акуєть!!!
Занавіс!

п.с.
Тепер не дивно, чому в Києві, на літо, багато хто здає свою квартиру в місті, а сам перебирається на тих 3міс. за місто на дачу.

хорошую дачку найти в 300 раз сложнее чем хороший смарт. Начинаем с дороги, если грунтовка к цене дачи добавляем внедорожник. Дальше коммуникации, э/Э есть везде а канализации наоборот нигде нету. Септик половинчатое решение, особенно если рядом скважина. Ок свой можно сделать по уму герметичным, где гарантии что соседи не ходят в яму (с перетеканием нечистот к вам в скважину). Дальше из чего обычно строят дачи, из гавна и палок. Редко кто вкладывается в дачный дом, по сути строятся сараи. На дачи не ходит общественный транспорт, или максимум в ближайшее село. Также кооперативы усиленно чистятся божо-ворами, которые не брезгуют ничем. То есть посуда должна быть одноразовой а всё остальное привозить и увозить с собой. Ну и элементарное - магазины, где то они есть где-то нет. Ходить за хлебом за 5км может только первый раз весело.

Це ж по суті ЗАМІСЬКИЙ БУДИНОК

а вот и нет. Всё же дом в селе предпочтительнее. Или в котеджном поселке, но там 15куе может только участок стоить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:58

vitaliian
Так для сім'ї, з двома дітьми і бабулькою(щоб доглядала дітей) - якщо є 2 автівки, то такий будинок - саме то!
Навіщо платити десь в місті 10-14К/міс. за трьоху в панельці з не новим ремонтом, якщо є такий будинок за 2-3К/міс. 7км від межі міста?(з нормальною дорогою)
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  #<1 ... 708709710711
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