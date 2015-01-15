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Успіх написав:vitaliian Так для сім'ї, з двома дітьми і бабулькою(щоб доглядала дітей) - якщо є 2 автівки, то такий будинок - саме то! Навіщо платити десь в місті 10-14К/міс. за трьоху в панельці з не новим ремонтом, якщо є такий будинок за 2-3К/міс. 7км від межі міста?(з нормальною дорогою)
я вам это 3 дня назад говорил. Тогда вы кажется не прониклись.
vitaliian написав: Вот представьте арендатора семью с 3 детьми, собакой и бабушкой на содержании, с достатком выше среднего. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом.
Успіх написав:vitaliian Так для сім'ї, з двома дітьми і бабулькою(щоб доглядала дітей) - якщо є 2 автівки, то такий будинок - саме то! Навіщо платити десь в місті 10-14К/міс. за трьоху в панельці з не новим ремонтом, якщо є такий будинок за 2-3К/міс. 7км від межі міста?(з нормальною дорогою)
Класно, тільки - тим треба займатись - а ми ж тут всі зібрались для шукання хоча б НАПІВ-пасивного доходу
п.с. І, якщо для сім'ї (вищеописаної) такий будинок - супер, то чого такі дешеві ціни довкола на заміські будинки? Мало таких сімей/бажаючих? По логіці - мало б, хоча б таке дорівнювати ціні двушки в нормальній локації в місті, як мінімум! А воно он як Міхалич
Успіх написав:І, якщо для сім'ї (вищеописаної) такий будинок - супер, то чого такі дешеві ціни кругом на заміські будинки? Мало таких сімей/бажаючих? По логіці - мало б, хоча б таке дорівнювати ціні двушки в нормальній локації в місті, як мінімум! А воно он як Міхалич
ОООО семён семёныч правильно мыслите. Нарот покупает то что модно, а потом оказывается для жизни оно не годится. Особенно когда каждый мелкий жк поставит забор, в Ирпене есть такие места, ощущение как в тюрьме одни заборы куда не плюнь.
Время загородных домов ещё не пришло но оно не за горами, посмотрите польские сайты сколько там домов настроено и продается в пригородах и цены не смешные!
vitaliian написав:ищите участок возле озера до 50км от льв.
Так, колись навіть таке шукав "для себе/для життя".... А пізніше, шукав аналогічне(біля озерця/річки) для бізнесу(викопати озерце/запустити рибу/зробити платну риболовлю) - але зрозумів, що треба там/поруч жити - бо чужі охоронці - це "не то"!
Може колись таке на пенсії й замучу)) - але, там вже напевно, і бажання такого не буде... - та й жінка, навряд-чи, погодиться жити десь в глухому селі за 30-40км від міста.
vitaliian написав:Успіх трускавец и Сходница не совсем уж глухие сёла. Я даже думал за 5 копеек купить квартиру в дрогобыче чтоб приезжать как на дачу)
А я думал также, только купить в курортном Трускавце, но когда выбрал подходящий вариант, то оказалось, что он ПОЧТИ равен стоимости однотипной квартиры во Львове, и в не самом худшем районе. Дрогобыч - это вообще большое село, если что.. Там должны квартиры бесплатно давать и еще приплачивать за жизнь в них.