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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:08

  Успіх написав:vitaliian
Так для сім'ї, з двома дітьми і бабулькою(щоб доглядала дітей) - якщо є 2 автівки, то такий будинок - саме то!
Навіщо платити десь в місті 10-14К/міс. за трьоху в панельці з не новим ремонтом, якщо є такий будинок за 2-3К/міс. 7км від межі міста?(з нормальною дорогою)

я вам это 3 дня назад говорил. Тогда вы кажется не прониклись.
  vitaliian написав: Вот представьте арендатора семью с 3 детьми, собакой и бабушкой на содержании, с достатком выше среднего. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом.

в итоге ищите участок в обжитых винниках и ставьте сруб
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sauna-b ... 9b0c54ce75
это самый быстрый и бюджетный вариант своего домика. Бонус сруб не требует отделки ни внутри ни снаружи!

или вот вам ещё бизнес идея для помещений у вокзала https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-h-mes ... JIKv6.html
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 чер, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:16

  vitaliian написав:
  Успіх написав:vitaliian
Так для сім'ї, з двома дітьми і бабулькою(щоб доглядала дітей) - якщо є 2 автівки, то такий будинок - саме то!
Навіщо платити десь в місті 10-14К/міс. за трьоху в панельці з не новим ремонтом, якщо є такий будинок за 2-3К/міс. 7км від межі міста?(з нормальною дорогою)

я вам это сколько дней назад говорил?

вот вам бизнес идея https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-h-mes ... JIKv6.html

Класно, тільки - тим треба займатись :D - а ми ж тут всі зібрались для шукання хоча б НАПІВ-пасивного доходу :D

п.с.
І, якщо для сім'ї (вищеописаної) такий будинок - супер, то чого такі дешеві ціни довкола на заміські будинки?
Мало таких сімей/бажаючих?
По логіці - мало б, хоча б таке дорівнювати ціні двушки в нормальній локації в місті, як мінімум!
А воно он як Міхалич :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:22

  Успіх написав:І, якщо для сім'ї (вищеописаної) такий будинок - супер, то чого такі дешеві ціни кругом на заміські будинки?
Мало таких сімей/бажаючих?
По логіці - мало б, хоча б таке дорівнювати ціні двушки в нормальній локації в місті, як мінімум!
А воно он як Міхалич :roll:

ОООО семён семёныч правильно мыслите. Нарот покупает то что модно, а потом оказывается для жизни оно не годится. Особенно когда каждый мелкий жк поставит забор, в Ирпене есть такие места, ощущение как в тюрьме одни заборы куда не плюнь.

Время загородных домов ещё не пришло но оно не за горами, посмотрите польские сайты сколько там домов настроено и продается в пригородах и цены не смешные!

Пассивный доход? да сколько угодно сруб можно сдавать посуточно как дом-баньку (рядом желательно хоть маленькое озеро и альтанка на сваях)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sauna-b ... 9b0c54ce75
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pavlyon ... d50c778959

начинать надо с участка...

ищите участок возле озера до 50км от льв.
Зображення Зображення

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object ... rybaka.htm
https://vokrugsveta.ua/sights/romantich ... 25-05-2017
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:02

Якби ж то було все так просто)))

  vitaliian написав:ищите участок возле озера до 50км от льв.

Так, колись навіть таке шукав "для себе/для життя"....
А пізніше, шукав аналогічне(біля озерця/річки) для бізнесу(викопати озерце/запустити рибу/зробити платну риболовлю)
- але зрозумів, що треба там/поруч жити - бо чужі охоронці - це "не то"!

Може колись таке на пенсії й замучу))
- але, там вже напевно, і бажання такого не буде...
- та й жінка, навряд-чи, погодиться жити десь в глухому селі за 30-40км від міста.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:25

Успіх трускавец и Сходница не совсем уж глухие сёла. Я даже думал за 5 копеек купить квартиру в дрогобыче чтоб приезжать как на дачу)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:56

  vitaliian написав:Успіх трускавец и Сходница не совсем уж глухие сёла. Я даже думал за 5 копеек купить квартиру в дрогобыче чтоб приезжать как на дачу)

А я думал также, только купить в курортном Трускавце, но когда выбрал подходящий вариант, то оказалось, что он ПОЧТИ равен стоимости однотипной квартиры во Львове, и в не самом худшем районе.
Дрогобыч - это вообще большое село, если что.. Там должны квартиры бесплатно давать и еще приплачивать за жизнь в них. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:23

roberto dark в трускавце ценник космос, от дрогобыча там 3 метра, но да выбора квартир там не будет, центр в дрогобыче красивый.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37

Мрії - збуваються! ©)))

  vitaliian написав:Успіх трускавец и Сходница не совсем уж глухие сёла. Я даже думал за 5 копеек купить квартиру в дрогобыче чтоб приезжать как на дачу)

От щось би таке(ділянку/дачу/стару хату) за ~ 50Кгрн, біля якогось потічка/річки(щоб можна було викопати невеличкий ставочок "для себе") і до 50км від міста - я б купив!
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