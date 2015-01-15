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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:04

  Успіх написав:-----
Чи от таке, але максимум за 5К, а не за 15К https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... d_distance

вы уточните они продают 13+13 соток и скорее всего цена 15куе за обе, одну может уступят за 7-8куе
vitaliian
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