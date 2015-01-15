Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:04
вы там уточните, они продают 13+13 соток и скорее всего цена 15куе за оба участка, один может уступят за 7-8куе
vitaliian
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:28
Успіх написав:
Так, земляки!
Ану, може хтось з вас, чи ваших знайомих продає НЕ дорого дачку, чи ділянку з ставочком, або біля потічка/річки, щоб можна було викопати ставочок?
Накшталт:
======
Ділянка/озеро
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... ERdKV.html
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Отут - ціна +/- норм. Якщо там ставочок "нічий"/непримітний(десь за деревами в кущах)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachna ... on=ip%7Ccf
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А оце - те що й треба! Озеро ВЛАСНЕ на ділянці! От тільки того будинку не треба. А з будинком - задорого((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dacha- ... on=ip%7Ccf
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Або це - теж супер!!! -трошки би дешевше, але, душа моя до такого рветься))) - можу і цю ціну заплатити)) - там 20 соток!!! - але трохи далеко від міста (( - а от 5-10км до міста - я б таке розглянув!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vartu- ... on=ip%7Ccf
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Чи от таке, але максимум за 5К, а не за 15К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... d_distance
[/quote]
Успіх
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