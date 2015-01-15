вы там уточните, они продают 13+13 соток и скорее всего цена 15куе за оба участка, один может уступят за 7-8куеУспіх написав:-----
Чи от таке, але максимум за 5К, а не за 15К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... d_distance
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:04
вы там уточните, они продают 13+13 соток и скорее всего цена 15куе за оба участка, один может уступят за 7-8куе
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:28
Я точно попав на багатотисячний форум?))
[/quote]
Додано: Чет 24 чер, 2021 08:24
Ну, як каже Натт з Київської гілки - утріться!")))))
Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!
Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?
Так от...
Готові?
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку
Готові?
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові?
Шах і мат!©
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:33
Скоріш за все працівник ВП , що складав цю рекламку перегрівся на сонці...
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:57
За крок до перевороту думок!©
Ага, і ви в шоці))
І я - теж!
Я думав, що +/- така ціна, як і в моєму Авалоні - 220К - то буде жир, а так то думав буде десь +/-180К
А воно он як, Міхалич©
Так, що 7К за оренду мого смарта - все реальніше і реальніше
Цікаво, яка ціна його буде через рік по переуступці?
25К? - це хіба що прогнози зРадіо справдяться
28К? - реально
30К - теж реально!
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що, ще навіть, не осінь, а всі крикуни - "здаш смарт за 3 000грн/міс., або за петрушку" - поховалися десь по калабаньках і пускають бульки)))))
Я тільки одною ціною на паркомісце, відправив всіх в нокдаун!
А що ж тоді буде, як висвітляться ціни на смарти з першої черги?
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|