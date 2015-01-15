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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 14:04

  Успіх написав:-----
Чи от таке, але максимум за 5К, а не за 15К https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... d_distance

вы там уточните, они продают 13+13 соток и скорее всего цена 15куе за оба участка, один может уступят за 7-8куе
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:28

Я точно попав на багатотисячний форум?))

  Успіх написав:Так, земляки!
Ану, може хтось з вас, чи ваших знайомих продає НЕ дорого дачку, чи ділянку з ставочком, або біля потічка/річки, щоб можна було викопати ставочок?
Накшталт:
======
Ділянка/озеро
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... ERdKV.html
----
Отут - ціна +/- норм. Якщо там ставочок "нічий"/непримітний(десь за деревами в кущах)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachna ... on=ip%7Ccf
-----
А оце - те що й треба! Озеро ВЛАСНЕ на ділянці! От тільки того будинку не треба. А з будинком - задорого((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dacha- ... on=ip%7Ccf
--------
Або це - теж супер!!! -трошки би дешевше, але, душа моя до такого рветься))) - можу і цю ціну заплатити)) - там 20 соток!!! - але трохи далеко від міста (( - а от 5-10км до міста - я б таке розглянув!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vartu- ... on=ip%7Ccf
-----
Чи от таке, але максимум за 5К, а не за 15К https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dlyank ... d_distance

[/quote]
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:24

Ну, як каже Натт з Київської гілки - утріться!")))))

Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? :)
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? :)
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:33

  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? :)
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? :)
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!© :mrgreen:

Скоріш за все працівник ВП , що складав цю рекламку перегрівся на сонці...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:57

За крок до перевороту думок!©

  Bolt написав:Скоріш за все працівник ВП , що складав цю рекламку перегрівся на сонці...

Ага, і ви в шоці))
І я - теж! :)
Я думав, що +/- така ціна, як і в моєму Авалоні - 220К - то буде жир, а так то думав буде десь +/-180К
А воно он як, Міхалич© :shock:

Так, що 7К за оренду мого смарта - все реальніше і реальніше :mrgreen:
Цікаво, яка ціна його буде через рік по переуступці?
25К? - це хіба що прогнози зРадіо справдяться
28К? - реально
30К :shock: - теж реально! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну що, ще навіть, не осінь, а всі крикуни - "здаш смарт за 3 000грн/міс., або за петрушку" - поховалися десь по калабаньках і пускають бульки)))))
Я тільки одною ціною на паркомісце, відправив всіх в нокдаун!
А що ж тоді буде, як висвітляться ціни на смарти з першої черги? :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 05:50

СМАРТ "ЗА ПЕТРУШКУ"

По перше долярчику не тільки в калабанях, а дехто і на чудовому, теплому та прозорому Середземному морі. На якому ви  НІКОЛИ не були та (як заповідав ваш вчитель) - НІКОЛИ І НЕ БУДЕТЕ. )) По друге, скоро прийдеться  вам сухарі сушити, коли почнеться  НАЙСТРАШНІША ЄКОНОМІЧНА КРИЗА УСІХ ЧАСІВ ТА НАРОДІВ.
  А тим часом ціни на будматеріали, техніку та меблі для вашого смарту в аренду, РОСТУТЬ ЯК ГРИБИ ПІСЛЯ ДОЩУ .  Мені тут до речі, ролик присилали, в якому з якогось будівництва у Львові, під час буревію цілі поверхи "літати почали". То не з вашого ВИПАДКОВО???

Тепер, відносно ціни на смарт,  яким ви нас тут хочете так НАСТРАШИТИ. Згідно інформації ось на цьому сайті :
dom.ria.com/novostroyka-ryel-syty-6550/planirovki/smart/9738_5662/
Подібні смарти біля 27 м кв, у вже ЗБУДОВАНІЙ першій черзі, продаються за ціною 21 400 $ . І як ви любите казати - ТО ТІЛЬКИ "ХОТЕЛКИ". А що буде у 2022 році самі розумієте...(( Якщо НЕ ЗРОЗУМІЛО , то перегляньте ще раз графіки та коментарі, мого улюбленого аналітика zРадіо, на київській гілці,  де ви так любите час від часу пофлудити. ))
roberto dark
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