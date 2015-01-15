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Ну що, ще навіть, не осінь, а всі крикуни - "здаш смарт за 3 000грн/міс., або за петрушку" - поховалися десь по калабаньках і пускають бульки))))) Я тільки одною ціною на паркомісце, відправив всіх в нокдаун! А що ж тоді буде, як висвітляться ціни на смарти з першої черги?
По перше долярчику не тільки в калабанях, а дехто і на чудовому, теплому та прозорому Середземному морі. На якому ви НІКОЛИ не були та (як заповідав ваш вчитель) - НІКОЛИ І НЕ БУДЕТЕ. )) По друге, скоро прийдеться вам сухарі сушити, коли почнеться НАЙСТРАШНІША ЄКОНОМІЧНА КРИЗА УСІХ ЧАСІВ ТА НАРОДІВ. А тим часом ціни на будматеріали, техніку та меблі для вашого смарту в аренду, РОСТУТЬ ЯК ГРИБИ ПІСЛЯ ДОЩУ . Мені тут до речі, ролик присилали, в якому з якогось будівництва у Львові, під час буревію цілі поверхи "літати почали". То не з вашого ВИПАДКОВО???
Тепер, відносно ціни на смарт, яким ви нас тут хочете так НАСТРАШИТИ. Згідно інформації ось на цьому сайті : dom.ria.com/novostroyka-ryel-syty-6550/planirovki/smart/9738_5662/ Подібні смарти біля 27 м кв, у вже ЗБУДОВАНІЙ першій черзі, продаються за ціною 21 400 $ . І як ви любите казати - ТО ТІЛЬКИ "ХОТЕЛКИ". А що буде у 2022 році самі розумієте...(( Якщо НЕ ЗРОЗУМІЛО , то перегляньте ще раз графіки та коментарі, мого улюбленого аналітика zРадіо, на київській гілці, де ви так любите час від часу пофлудити. ))