Додано: Сер 30 чер, 2021 10:14

Успіх написав: чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних? чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?

Успіх написав: Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо". Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".

какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 разадо 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.риски космические.