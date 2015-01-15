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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Та в виграші ви, сума виграшу просто мізерна за такий термін

Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?
  vitaliian написав:Надо искать такую доходность чтобы начать получать проффит уже завтра, а не через 2-3 года

Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
Що краще - купити готову квартиру в старому фонді з ремонтом і здати її завтра за 6% річних, чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
Так, це ризик - але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
  Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,

цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.

риски космические.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:00

  vitaliian написав:
  Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
  Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,

цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.

риски космические.


Приятно читать посты Vitallian, без эмоциональных привязок к предмету обсуждения. Абсолютно согласен насчёт ЛЮБОГО ПУКА, которые в Украине происходят, к сожалению но РЕГУЛЯРНО. Долярчик просто размышляет на "хлопський розум" ("куди біжить юрба, туди і я"), а трезвой оценки инвестиционных рисков, увы нет. С другой стороны - а какая она может у "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ"???
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?

а) Вибирати не омнозабудовника, тоді шанси що добудують, будуть вищі 50%
б) 20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)
  vitaliian написав:у меня не так много денег чтобы

В мене - теж, але ризикую :D
  vitaliian написав:Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах).

20% - легко в долярі, а от 50% - це вже треба великого "пуку"))
Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!
  vitaliian написав:Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное

Чому ви його не візьмете під комерцію?
Там щось аж 74м2!!!
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