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dinozavrik написав:Та в виграші ви, сума виграшу просто мізерна за такий термін
Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?
vitaliian написав:Надо искать такую доходность чтобы начать получать проффит уже завтра, а не через 2-3 года
Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо". Що краще - купити готову квартиру в старому фонді з ремонтом і здати її завтра за 6% річних, чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних? Так, це ризик - але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!
Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,
цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.
Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,
цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.
риски космические.
Приятно читать посты Vitallian, без эмоциональных привязок к предмету обсуждения. Абсолютно согласен насчёт ЛЮБОГО ПУКА, которые в Украине происходят, к сожалению но РЕГУЛЯРНО. Долярчик просто размышляет на "хлопський розум" ("куди біжить юрба, туди і я"), а трезвой оценки инвестиционных рисков, увы нет. С другой стороны - а какая она может быть у "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ"???
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 30 чер, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.