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dinozavrik написав:Та в виграші ви, сума виграшу просто мізерна за такий термін
Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?
vitaliian написав:Надо искать такую доходность чтобы начать получать проффит уже завтра, а не через 2-3 года
Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо". Що краще - купити готову квартиру в старому фонді з ремонтом і здати її завтра за 6% річних, чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних? Так, це ризик - але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!
Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,
цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.
Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,
цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.
риски космические.
Приятно читать посты Vitallian, без эмоциональных привязок к предмету обсуждения. Абсолютно согласен насчёт ЛЮБОГО ПУКА, которые в Украине происходят, к сожалению но РЕГУЛЯРНО. Долярчик просто размышляет на "хлопський розум" ("куди біжить юрба, туди і я"), а трезвой оценки инвестиционных рисков, увы нет. С другой стороны - а какая она может быть у "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ"???
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 30 чер, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)
бесконечного роста не бывает, рост от котлована до готового будет пока есть спрос. Я вам кидал ссылку на цоколь, думаете на котловане он стоил дешевле?
Успіх написав:Чому ви його не візьмете під комерцію? Там щось аж 74м2!!!
к цоколям высоких чувств не испытываю) это флая тема.
Успіх написав:Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!
приведу пример из жизни. В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил только в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, посещать концерты, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк "поляна сказок"). Сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги. Цены сделали х3 (комунальные все х8) а аренда +25% в гривнах. Новострои может +35% прибавили.
vitaliian написав:В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк). А сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги.
Та це все я знаю/розумію)) Просто в цифрах/в гривні дешевше бути не може. Тобто, квартира(якщо не в зовсім старому бабушатнику) - якщо коштувала 10р. тому 1 лям грн., то і через 5-10р. не буде вона коштувати дешевше 1 ляма грн. А те, що 1 лям грн тоді, тепер і через 10р. буде мати різну цінність - то і так зрозуміло.
Успіх написав:А те, що 1 лям грн тоді, тепер і через 10р. буде мати різну цінність - то і так зрозуміло.
считать что либо в гривнах на периоде больше 1 года это вводить себя в заблуждение, гривна год назад и сейчас уже разные деньги. В гривне вопреки инфляции дешевеет только полнейший неликвид. Теперь смотрите эконом аренда всегда привязана к гривне и растёт она гораздо медленнее инфляции. Вопрос а оно надо такое счастье? Может где то в Польше 6% годовых при инфляции 1-2% это круто, но у нас все что ниже 15% годовых это убыток.
на текущих счетах с выходом в доллар как по мне сидеть перспективнее. Жаль таких счетов мало (3-4 банка) и фонд всего 200 тыс