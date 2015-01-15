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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Та в виграші ви, сума виграшу просто мізерна за такий термін

Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?
  vitaliian написав:Надо искать такую доходность чтобы начать получать проффит уже завтра, а не через 2-3 года

Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
Що краще - купити готову квартиру в старому фонді з ремонтом і здати її завтра за 6% річних, чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
Так, це ризик - але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
  Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,

цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.

риски космические.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:00

  vitaliian написав:
  Успіх написав:чи ризикнути(але з розумом) і вкластись в котлован, який через 1,5-2р. принесе 25-30% річних?
какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?
  Успіх написав:Так щось ви шукаєте вже пів року, а варіантів нормальних "не густо".
у меня не так много денег чтобы вляпаться в неликвид или недострой. Уже говорил, деньги работают и приносят 8-9% чистыми, влезть куда то ради лишних 8% и получить геморрой я не готов, мне мои нервы дороже,

цена ликвидной недвижимости надута, это видно и по доходности и по отрыву от условного неликвида. Кроме того строят много, прямо конвейером. Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах). Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное.

риски космические.


Приятно читать посты Vitallian, без эмоциональных привязок к предмету обсуждения. Абсолютно согласен насчёт ЛЮБОГО ПУКА, которые в Украине происходят, к сожалению но РЕГУЛЯРНО. Долярчик просто размышляет на "хлопський розум" ("куди біжить юрба, туди і я"), а трезвой оценки инвестиционных рисков, увы нет. С другой стороны - а какая она может быть у "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ"???
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 30 чер, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:какие гарантии а) что его достроят б) что он прирастёт на 30% годовых?

а) Вибирати не омнозабудовника, тоді шанси що добудують, будуть вищі 50%
б) 20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)
  vitaliian написав:у меня не так много денег чтобы

В мене - теж, але ризикую :D
  vitaliian написав:Любой +/- серьёзный пук легко даст обвал 20-50% в долларах (а может и в гривнах).

20% - легко в долярі, а от 50% - це вже треба великого "пуку"))
Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!
  vitaliian написав:Цена цоколя уже рухнула в 3 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... IubQw.html
до 187$/m2 (с 500$/m2 в 2012г). Точно так же может рухнуть и всё остальное

Чому ви його не візьмете під комерцію?
Там щось аж 74м2!!!
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)
бесконечного роста не бывает, рост от котлована до готового будет пока есть спрос. Я вам кидал ссылку на цоколь, думаете на котловане он стоил дешевле?
  Успіх написав:Чому ви його не візьмете під комерцію?
Там щось аж 74м2!!!
к цоколям высоких чувств не испытываю) это флая тема.
  Успіх написав:Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!

приведу пример из жизни. В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил только в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, посещать концерты, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк "поляна сказок").
Сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги.
Цены сделали х3 (комунальные все х8) а аренда +25% в гривнах. Новострои может +35% прибавили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк). А сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги.

Та це все я знаю/розумію))
Просто в цифрах/в гривні дешевше бути не може.
Тобто, квартира(якщо не в зовсім старому бабушатнику) - якщо коштувала 10р. тому 1 лям грн., то і через 5-10р. не буде вона коштувати дешевше 1 ляма грн.
А те, що 1 лям грн тоді, тепер і через 10р. буде мати різну цінність - то і так зрозуміло.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:А те, що 1 лям грн тоді, тепер і через 10р. буде мати різну цінність - то і так зрозуміло.
считать что либо в гривнах на периоде больше 1 года это вводить себя в заблуждение, гривна год назад и сейчас уже разные деньги. В гривне вопреки инфляции дешевеет только полнейший неликвид. Теперь смотрите эконом аренда всегда привязана к гривне и растёт она гораздо медленнее инфляции. Вопрос а оно надо такое счастье? Может где то в Польше 6% годовых при инфляции 1-2% это круто, но у нас все что ниже 15% годовых это убыток.

на текущих счетах с выходом в доллар как по мне сидеть перспективнее. Жаль таких счетов мало (3-4 банка) и фонд всего 200 тыс
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:50

От для чого були створені мої гілки!

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А те, що 1 лям грн тоді, тепер і через 10р. буде мати різну цінність - то і так зрозуміло.
считать что либо в гривнах на периоде больше 1 года это вводить себя в заблуждение, гривна год назад и сейчас уже разные деньги. В гривне вопреки инфляции дешевеет только полнейший неликвид. Теперь смотрите эконом аренда всегда привязана к гривне и растёт она гораздо медленнее инфляции. Вопрос а оно надо такое счастье? Может где то в Польше 6% годовых при инфляции 1-2% это круто, но у нас все что ниже 15% годовых это убыток.

на текущих счетах с выходом в доллар как по мне сидеть перспективнее. Жаль таких счетов мало (3-4 банка) и фонд всего 200 тыс

І то правда :roll:

п.с.
Згадуючи те, що ви в приват написали("не буде з ким поговорити") :D - я вже ловив себе на думці, чому тут немає Віталіана зі Львова, з яким тут би можна кожний об'єкт/бізнес-ідею ретельно обдумати/обжувати/розкласти по поличках))
А ще краще, щоб тут було таких 5-6 Віталіанів, щоб ми взагалі, весь Львів "прошерстерили" і тільки, якщо б з'являвся якийсь цікавий об'єкт - ми б їздили разом дивитись на той об'єкт і, якщо він "гуд", то хтось би з нас брав би собі його, або якщо об'єкт дуже великий - купили б до спілки(грамотно оформивши договір)
Чи б вкладали в якийсь діючий бізнес...

А так що тут - половина заходить лиш би потролити, а друга половина - якась озлоблена, і їй би лиш пообливати опонента брудом.

І я, що одну, а що другу гілку створював, щоб на ній в основному заходили такі, як Віталіан.
Щоб обговорювали різні об'єкти/бізнес-ідеї/ділились досвідом/допомагали одне одному словом/порадою.

Де, де поховалися і чому сюди не заходять "львівські Віталіани"? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:01

  Успіх написав:Де, де поховалися і чому сюди не заходять "львівські Віталіани"? :roll:

в 2008 я сидел на одесском форуме про недвижимость (думал покупать квартиру там) где были очень грамотные люди, от кого я почерпнул много чего в теме недвижимости, цикличность, доходность и тд Потом заходил туда же через 10 лет, нет там давно тех людей а форум превратился в кидстафф, наверное в вайбер группах общаются или кто действительно умный перестали интересоваться бетоном.

Конечно причина в другом, люди поменялись, я знал немало грамотных людей с предыдущих работ, некоторых встречаю совсем другой человек, в каких то своих проблемах, семейных, здоровье и материальные. Многих реально проблемами накрыло.
vitaliian
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