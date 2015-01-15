Додано: Сер 30 чер, 2021 12:57

Успіх написав: 20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів) 20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)

Успіх написав: Чому ви його не візьмете під комерцію?

Там щось аж 74м2!!! Чому ви його не візьмете під комерцію?Там щось аж 74м2!!!

Успіх написав: Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!

Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!

бесконечного роста не бывает, рост от котлована до готового будет пока есть спрос. Я вам кидал ссылку на цоколь, думаете на котловане он стоил дешевле?к цоколям высоких чувств не испытываю) это флая тема.приведу пример из жизни. В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил только в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, посещать концерты, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк "поляна сказок").Сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги.Цены сделали х3 (комунальные все х8) а аренда +25% в гривнах. Новострои может +35% прибавили.