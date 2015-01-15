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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:11
roberto dark написав:
А вы не задумывались, что ГРАМОТНОСТЬ И СЧАСТЬЕ не обязательно коррелируются?
Скорее, обратно коррелируются. Знания множат скорбь.
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Faceless
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