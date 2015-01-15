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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:А вы не задумывались, что ГРАМОТНОСТЬ И СЧАСТЬЕ не обязательно коррелируются?

Скорее, обратно коррелируются. Знания множат скорбь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:50

Успіх "Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?"

Кого ви бачите потенційним покупцем? якщо по львову ще 20-30 черг смартів будуються, по ціні трохи вищій ніж ви брали? Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе. Перевага у вас що квартира здана, але жити в хорошій оренді рік (навіть не в смарті) буде дешевше і комфортніше ніж "зекономити" рік часу і мати смарт квартиру зразу
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе.
не все решаются на котлованы, как по мне я лучше потерплю пока все коммуникации не подключат и не станет ясно что там с парковками. Сейчас по закону дом можно сдать без коммуникаций (типа борьба с коррупцией чтоб комунальщики руки не выкручивали), а потом начинается промтариф, временная схема и тд.

В остальном да надо вовремя выпрыгнуть пока всё что начали строить и ещё начнут не поступило на рынок аренды.
vitaliian
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