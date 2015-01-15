Скорее, обратно коррелируются. Знания множат скорбь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:50
Успіх "Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?"
Кого ви бачите потенційним покупцем? якщо по львову ще 20-30 черг смартів будуються, по ціні трохи вищій ніж ви брали? Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе. Перевага у вас що квартира здана, але жити в хорошій оренді рік (навіть не в смарті) буде дешевше і комфортніше ніж "зекономити" рік часу і мати смарт квартиру зразу
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
не все решаются на котлованы, как по мне я лучше потерплю пока все коммуникации не подключат и не станет ясно что там с парковками. Сейчас по закону дом можно сдать без коммуникаций (типа борьба с коррупцией чтоб комунальщики руки не выкручивали), а потом начинается промтариф, временная схема и тд.
В остальном да надо вовремя выпрыгнуть пока всё что начали строить и ещё начнут не поступило на рынок аренды.
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:28
беріть про запас ще 3 шт. вже готові
19500, пишуть, що тут навіть ІО є, але там централізоване, здається у всіх чергах.
21 000, централізоване
20 300, централізоване
цього сміття зараз вивалять на ринок до біса
тепер відніміть обов’язкові платежі і рахуйте свій профіт
п.с. можете сконтактуватись, якщо берете вже-вторгуєте 500 баксів
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:41
Свіжакове інтерв'ю Кухара.Якось дуже оптимістично. Через п' ять років середня ЗП в Україні 1500-1700$ Найближчим часом нерухомість догори на 20%
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