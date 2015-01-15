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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716>
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:А вы не задумывались, что ГРАМОТНОСТЬ И СЧАСТЬЕ не обязательно коррелируются?

Скорее, обратно коррелируются. Знания множат скорбь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:50

Успіх "Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?"

Кого ви бачите потенційним покупцем? якщо по львову ще 20-30 черг смартів будуються, по ціні трохи вищій ніж ви брали? Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе. Перевага у вас що квартира здана, але жити в хорошій оренді рік (навіть не в смарті) буде дешевше і комфортніше ніж "зекономити" рік часу і мати смарт квартиру зразу
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе.
не все решаются на котлованы, как по мне я лучше потерплю пока все коммуникации не подключат и не станет ясно что там с парковками. Сейчас по закону дом можно сдать без коммуникаций (типа борьба с коррупцией чтоб комунальщики руки не выкручивали), а потом начинается промтариф, временная схема и тд.

В остальном да надо вовремя выпрыгнуть пока всё что начали строить и ещё начнут не поступило на рынок аренды.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:28

  Успіх написав:А що ж тоді буде, як висвітляться ціни на смарти з першої черги?


беріть про запас ще 3 шт. вже готові 8)

19500, пишуть, що тут навіть ІО є, але там централізоване, здається у всіх чергах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-v ... 625da05335

21 000, централізоване
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 625da05335

20 300, централізоване
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smar ... 5418199744

цього сміття зараз вивалять на ринок до біса
тепер відніміть обов’язкові платежі і рахуйте свій профіт 8)

п.с. можете сконтактуватись, якщо берете вже-вторгуєте 500 баксів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:цього сміття зараз вивалять на ринок до біса
уже вижу как по коже долярчика нет не мурашки а целые мыши побежали.

потолочная мебель ДОЛЯРЧИКУ смотреть обязательно на отделку квартиры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:41

Свіжакове інтерв'ю Кухара.Якось дуже оптимістично. Через п' ять років середня ЗП в Україні 1500-1700$ Найближчим часом нерухомість догори на 20%
https://youtu.be/3mbMcrXV2LU
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ і у вус не дуємо!)))

  dinozavrik написав:Кого ви бачите потенційним покупцем?

Віталіан вже відповів за мене - потенційним покупцем буде той, хто боїться інвестувати в котлован.
  jump написав:тепер відніміть обов’язкові платежі і рахуйте свій профіт

А що не так?
Зараз - 21К, а через рік - 26-28-30К :lol:
Ви ж ціну на паркомісце бачили? - але теж - промовчали ;)
  vitaliian написав:уже вижу как по коже долярчика нет не мурашки а целые мыши побежали

Навіть, оком не моргнув - спокійний, як удав! :D
  vitaliian написав:обязательно на отделку квартиры.

Воно то не погано, але ціна)) - меблі будуть дорожчі за сам смарт? :lol:

Це - для багатих людей, а багаті - рідко ютяться в смартах)))
  Bolt написав:Свіжакове інтерв'ю Кухара.Якось дуже оптимістично. Через п' ять років середня ЗП в Україні 1500-1700$ Найближчим часом нерухомість догори на 20%

Ну от - все буде добре!
Все буде УСПІХ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Воно то не погано, але ціна))

там цена за идею, приложение в смартфоне для этого нак не надо, какая проблема нажать на кнопочку на стене? стол опускаться с потолка на канатах (4 моторчика) а кровать откидываться от стены,

хотя я предпочитаю раскладные кресла 5 шт, понаехали гости есть куда посадить и положить на ночь, но площадь зала должна быть от 25м2, одно кресло занимает 1м2 в сложенном виде и 2,4м2 в разложенном
  vitaliian написав:смотреть обязательно на отделку квартиры.
я не зря написал про отделку, белый+серый это идеал для смарта, все лаконично ничего не выделяется не тянет на себя внимание
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:03

СМАРТ "ЗА ПЕТРУШКУ"

"Котлован - це ризик, але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!" - это манифест, с которым доляреку нужно было выступить на недавнем, масштабном митинге пострадавших от НЕДОСТРОЕВ в Киеве. Им всем ведь тоже в своё время казалось, что небо бывает только голубое и все БУДЕ ДОБРЕ)).
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Ви ж ціну на паркомісце бачили? - але теж - промовчали


яке відношення курника до паркомісця? :lol:
у комплексі заявлено 944 квартири-по факту ріел як завше збільшить поверховість+втулить кілька лишніх секцій (ЖК Америка, Британія до прикладу)
буде замуроване гетто, припустимо на 1200 квартир
паркомісць в рази менше, ось і намагаються втулити якнайдорожче, але це марна справа...

з досвіду, навіть у якісніших та дорожчих комплексах після їх введення у експлуатацію уже кілька років як є вільні-непродані паркомісця, причому за нижчими набагато цінами. 8) народ кидає автівки, захаращуючи усе довкола і не переймається тим абсолютно.

Я Вам писав, що не варто було вкладатись у це лайно, гроші можна було заробити і більші із Вашою сумою, але то таке. Ви ніколи не визнаєте свого промаху, замороження коштів та невизначеності ситуації. Будете і далі доказувати лиш собі нібито "нехибність" свого поступку. Замовкаю, немає змісту у суперечці з Вами.
jump
 
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