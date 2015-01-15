Скорее, обратно коррелируются. Знания множат скорбь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:50
Успіх "Якщо продам наступного літа по переуступці за 26Кдол чистими, то хіба це погано за 1,5р.?"
Кого ви бачите потенційним покупцем? якщо по львову ще 20-30 черг смартів будуються, по ціні трохи вищій ніж ви брали? Клієнт якщо почекає рік то зекономить тих же 5-7 тис уе. Перевага у вас що квартира здана, але жити в хорошій оренді рік (навіть не в смарті) буде дешевше і комфортніше ніж "зекономити" рік часу і мати смарт квартиру зразу
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
не все решаются на котлованы, как по мне я лучше потерплю пока все коммуникации не подключат и не станет ясно что там с парковками. Сейчас по закону дом можно сдать без коммуникаций (типа борьба с коррупцией чтоб комунальщики руки не выкручивали), а потом начинается промтариф, временная схема и тд.
В остальном да надо вовремя выпрыгнуть пока всё что начали строить и ещё начнут не поступило на рынок аренды.
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:28
беріть про запас ще 3 шт. вже готові
19500, пишуть, що тут навіть ІО є, але там централізоване, здається у всіх чергах.
21 000, централізоване
20 300, централізоване
цього сміття зараз вивалять на ринок до біса
тепер відніміть обов’язкові платежі і рахуйте свій профіт
п.с. можете сконтактуватись, якщо берете вже-вторгуєте 500 баксів
Додано: Сер 30 чер, 2021 20:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:41
Свіжакове інтерв'ю Кухара.Якось дуже оптимістично. Через п' ять років середня ЗП в Україні 1500-1700$ Найближчим часом нерухомість догори на 20%
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ і у вус не дуємо!)))
Віталіан вже відповів за мене - потенційним покупцем буде той, хто боїться інвестувати в котлован.
А що не так?
Зараз - 21К, а через рік - 26-28-30К
Ви ж ціну на паркомісце бачили? - але теж - промовчали
Навіть, оком не моргнув - спокійний, як удав!
Воно то не погано, але ціна)) - меблі будуть дорожчі за сам смарт?
Це - для багатих людей, а багаті - рідко ютяться в смартах)))
Ну от - все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
там цена за идею, приложение в смартфоне для этого нак не надо, какая проблема нажать на кнопочку на стене? стол опускаться с потолка на канатах (4 моторчика) а кровать откидываться от стены,
хотя я предпочитаю раскладные кресла 5 шт, понаехали гости есть куда посадить и положить на ночь, но площадь зала должна быть от 25м2, одно кресло занимает 1м2 в сложенном виде и 2,4м2 в разложенном
я не зря написал про отделку, белый+серый это идеал для смарта, все лаконично ничего не выделяется не тянет на себя внимание
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:03
СМАРТ "ЗА ПЕТРУШКУ"
"Котлован - це ризик, але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!" - это манифест, с которым доляреку нужно было выступить на недавнем, масштабном митинге пострадавших от НЕДОСТРОЕВ в Киеве. Им всем ведь тоже в своё время казалось, что небо бывает только голубое и все БУДЕ ДОБРЕ)).
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
яке відношення курника до паркомісця?
у комплексі заявлено 944 квартири-по факту ріел як завше збільшить поверховість+втулить кілька лишніх секцій (ЖК Америка, Британія до прикладу)
буде замуроване гетто, припустимо на 1200 квартир
паркомісць в рази менше, ось і намагаються втулити якнайдорожче, але це марна справа...
з досвіду, навіть у якісніших та дорожчих комплексах після їх введення у експлуатацію уже кілька років як є вільні-непродані паркомісця, причому за нижчими набагато цінами. народ кидає автівки, захаращуючи усе довкола і не переймається тим абсолютно.
Я Вам писав, що не варто було вкладатись у це лайно, гроші можна було заробити і більші із Вашою сумою, але то таке. Ви ніколи не визнаєте свого промаху, замороження коштів та невизначеності ситуації. Будете і далі доказувати лиш собі нібито "нехибність" свого поступку. Замовкаю, немає змісту у суперечці з Вами.
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