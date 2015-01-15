jump написав:
яке відношення курника до паркомісця?
у комплексі заявлено 944 квартири-по факту ріел як завше збільшить поверховість+втулить кілька лишніх секцій (ЖК Америка, Британія до прикладу)
буде замуроване гетто, припустимо на 1200 квартир
паркомісць в рази менше, ось і намагаються втулити якнайдорожче, але це марна справа...
з досвіду, навіть у якісніших та дорожчих комплексах після їх введення у експлуатацію уже кілька років як є вільні-непродані паркомісця, причому за нижчими набагато цінами. народ кидає автівки, захаращуючи усе довкола і не переймається тим абсолютно.
Я Вам писав, що не варто було вкладатись у це лайно, гроші можна було заробити і більші із Вашою сумою, але то таке. Ви ніколи не визнаєте свого промаху, замороження коштів та невизначеності ситуації. Будете і далі доказувати лиш собі нібито "нехибність" свого поступку. Замовкаю, немає змісту у суперечці з Вами.
100%, а найгірше, що майже всі 1000 смартів будуть ПІД ОРЕНДУ або НА ПЕРЕПРОДАЖ, ЗНОВУ Ж ТАКИ ПІД ОРЕНДУ. Уявіть собі яка шалена конкуренція і демпінг цін, світить інвеШторам-успіхам (у яких простої будуть по пів року), тільки на одному клаптику землі на Левандівці!!! Якби то ще був Київ, а не Львів, то таке...