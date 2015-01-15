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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:24

  jump написав:
  Успіх написав:Ви ж ціну на паркомісце бачили? - але теж - промовчали


яке відношення курника до паркомісця? :lol:
у комплексі заявлено 944 квартири-по факту ріел як завше збільшить поверховість+втулить кілька лишніх секцій (ЖК Америка, Британія до прикладу)
буде замуроване гетто, припустимо на 1200 квартир
паркомісць в рази менше, ось і намагаються втулити якнайдорожче, але це марна справа...

з досвіду, навіть у якісніших та дорожчих комплексах після їх введення у експлуатацію уже кілька років як є вільні-непродані паркомісця, причому за нижчими набагато цінами. 8) народ кидає автівки, захаращуючи усе довкола і не переймається тим абсолютно.

Я Вам писав, що не варто було вкладатись у це лайно, гроші можна було заробити і більші із Вашою сумою, але то таке. Ви ніколи не визнаєте свого промаху, замороження коштів та невизначеності ситуації. Будете і далі доказувати лиш собі нібито "нехибність" свого поступку. Замовкаю, немає змісту у суперечці з Вами.


100%, а найгірше, що майже всі 1000 смартів будуть ПІД ОРЕНДУ або НА ПЕРЕПРОДАЖ, ЗНОВУ Ж ТАКИ ПІД ОРЕНДУ. Уявіть собі яка шалена конкуренція і демпінг цін, світить інвеШторам-успіхам (у яких простої будуть по пів року), тільки на одному клаптику землі на Левандівці!!! Якби то ще був Київ, а не Львів, то таке...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ - а далі засмагаємо в Анталії

  roberto dark написав:"Котлован - це ризик, але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!" - это манифест

Бачите ж, що я УСВІДОМЛЮЮ свій ризик! 8)
  jump написав:яке відношення курника до паркомісця?

Дороговизна паркомісця, наче, підкреслює крутість і статусність цього ЖК! :lol:
Ще б пак, якщо там на території і своя школа, і садочок, і ел.зарядки до автівок! 8)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:14

Весна прийде - саджати будемо!©))

  roberto dark написав:а найгірше, що майже всі 1000 смартів будуть ПІД ОРЕНДУ або НА ПЕРЕПРОДАЖ, ЗНОВУ Ж ТАКИ ПІД ОРЕНДУ. Уявіть собі яка шалена конкуренція і демпінг цін, світить інвеШторам-успіхам (у яких простої будуть по пів року), тільки на одному клаптику землі на Левандівці!!! Якби то ще був Київ, а не Львів, то таке

Осінь-зима покаже ціну на оренду смартів!
Дочекайтесь!
І не перемикайтесь! :D
Попереду - найцікавіше!© :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Дороговизна паркомісця, наче, підкреслює крутість і статусність цього ЖК!
это спорное заявление. Большая придомовая территория без машин, с площадками и ландшафтным дизайном, свой бассейн или хотя бы фонтан, общие террасы это "крутость" потому что денег нехилых стоит. А в паркоместе что крутого? Понятно что если на 1000 квартир 300 паркомест за них будет конкурентная борьба, машин накупили теперь думают куда их ставить.
  Успіх написав:Ще б пак, якщо там на території і своя школа, і садочок,
вы то отделяйте обещания от реальности, застройщик чтоб продать котлован не такое наобещает. Садики ещё верю, а школа сильно сомневаюсь, разве что коррекционная, для которой много помещений не нужно..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:школа

Початкова - тобто 4 класи.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:47

Попадаємо на смарті та повертаємось у село садити картоплю

  Успіх написав:
  vitaliian написав:школа

Початкова - тобто 4 класи.


Цікаво, наскільки це актуально для ЦА "міста смартів" з ОДИНОКИМИ орендарями (бідними робітниками, студентами та інш.)
roberto dark
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