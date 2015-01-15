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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 01 лип, 2021 08:24
jump написав: Успіх написав:
Ви ж ціну на паркомісце бачили? - але теж - промовчали
яке відношення курника до паркомісця?
у комплексі заявлено 944 квартири-по факту ріел як завше збільшить поверховість+втулить кілька лишніх секцій (ЖК Америка, Британія до прикладу)
буде замуроване гетто, припустимо на 1200 квартир
паркомісць в рази менше, ось і намагаються втулити якнайдорожче, але це марна справа...
з досвіду, навіть у якісніших та дорожчих комплексах після їх введення у експлуатацію уже кілька років як є вільні-непродані паркомісця, причому за нижчими набагато цінами.
народ кидає автівки, захаращуючи усе довкола і не переймається тим абсолютно.
Я Вам писав, що не варто було вкладатись у це лайно, гроші можна було заробити і більші із Вашою сумою, але то таке. Ви ніколи не визнаєте свого промаху, замороження коштів та невизначеності ситуації. Будете і далі доказувати лиш собі нібито "нехибність" свого поступку. Замовкаю, немає змісту у суперечці з Вами.
100%, а найгірше, що майже всі 1000 смартів будуть ПІД ОРЕНДУ або НА ПЕРЕПРОДАЖ, ЗНОВУ Ж ТАКИ ПІД ОРЕНДУ. Уявіть собі яка шалена конкуренція і демпінг цін, світить інвеШторам-успіхам (у яких простої будуть по пів року), тільки на одному клаптику землі на Левандівці!!! Якби то ще був Київ, а не Львів, то таке...
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roberto dark
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:10
roberto dark написав:
"Котлован - це ризик, але інвестиції, там де вищі відсотки - завжди більший ризик!" - это манифест
Бачите ж, що я УСВІДОМЛЮЮ свій ризик!
jump написав:
яке відношення курника до паркомісця?
Дороговизна паркомісця, наче, підкреслює крутість і статусність цього ЖК!
Ще б пак, якщо там на території і своя школа, і садочок, і ел.зарядки до автівок!
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:14
roberto dark написав:
а найгірше, що майже всі 1000 смартів будуть ПІД ОРЕНДУ або НА ПЕРЕПРОДАЖ, ЗНОВУ Ж ТАКИ ПІД ОРЕНДУ. Уявіть собі яка шалена конкуренція і демпінг цін, світить інвеШторам-успіхам (у яких простої будуть по пів року), тільки на одному клаптику землі на Левандівці!!! Якби то ще був Київ, а не Львів, то таке
Осінь-зима покаже ціну на оренду смартів!
Дочекайтесь!
І не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!©
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26
Успіх написав:
Дороговизна паркомісця, наче, підкреслює крутість і статусність цього ЖК!
это спорное заявление. Большая придомовая территория без машин, с площадками и ландшафтным дизайном, свой бассейн или хотя бы фонтан, общие террасы это "крутость" потому что денег нехилых стоит. А в паркоместе что крутого? Понятно что если на 1000 квартир 300 паркомест за них будет конкурентная борьба, машин накупили теперь думают куда их ставить.
Успіх написав:
Ще б пак, якщо там на території і своя школа, і садочок,
вы то отделяйте обещания от реальности, застройщик чтоб продать котлован не такое наобещает. Садики ещё верю, а школа сильно сомневаюсь, разве что коррекционная, для которой много помещений не нужно..
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vitaliian
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:15
vitaliian написав:
школа
Початкова - тобто 4 класи.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:47
Успіх написав: vitaliian написав:
школа
Початкова - тобто 4 класи.
Цікаво, наскільки це актуально для ЦА "міста смартів" з ОДИНОКИМИ орендарями (бідними робітниками, студентами та інш.)
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roberto dark
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:37
roberto dark написав:
ЦА "міста смартів"
ЦА НОВЕНЬКОГО ЖК, де буде ціла купа плюшок і відповідні ціни на оренду житла, буде такою:
✓айтішніки
✓одинокі вовчиці/вовки(зав.відділенням банків, власники/стартапери бізнесів і т.п)
✓"поважні пани", які будь знімати смарт для коханки(-нок)
✓студенти багатих батьків
✓молоді сім'ї без дітей, які хочуть пожити окремо від батьків
✓молоді сім'ї з дитиною, яких просто вже дістало "жити на купі" з батьками/братами/сестрами/дідами/бабцями
✓одинокі собачатники/котятники
✓рунетки/блогерки
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:21
vitaliian написав: Успіх написав:
20-30%(буває і більше) - приріст "від котловану до готового" - це вже швидше "як правило"(якщо без фос-мажорів)
бесконечного роста не бывает, рост от котлована до готового будет пока есть спрос. Я вам кидал ссылку на цоколь, думаете на котловане он стоил дешевле?
Успіх написав:
Чому ви його не візьмете під комерцію?
Там щось аж 74м2!!!
к цоколям высоких чувств не испытываю) это флая тема.
Успіх написав:
Обвал в гривні - не вірю, від слова "взагалі"!
приведу пример из жизни. В 2010 я понаехал в Киев и снял квартиру в советской панеле за 4500 (свою купил только в 2011). по курсу 8 это было 562$ Сейчас такая же квартира сдается за 5500 по курсу 27 это 203$ . Прикольно в гривнах подорожала а Какая инфляция за этот период? рост цены на аренду не покрыл даже её, на 4500 в 2010 можно было неплохо жить, питаться по кафе, заправлять машину, посещать концерты, ездить на море (в 2012 я снял в Ялте дом новострой с техникой за 3500 в месяц в разгар сезона, только далеко от моря, почти на горе где зоопарк "поляна сказок").
Сейчас 5500грн едва хватит не протянуть ноги.
Цены сделали х3 (комунальные все х8) а аренда +25% в гривнах. Новострои может +35% прибавили.
в мене теж нема почуттів до цоколів, не тре слухати Франтів і ко.
нерухомість розглядається скоріше щоб зберегти, а не примножити (тиха гавань), як засіб девирсифікації активів, а в нормальних країнах ще можна було би скосити на податках при купівлі нерухомості.
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flyman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:26
навіть на рендерах виглядає як львівський ПОХ, що ж буде в реалі в Реала?
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flyman
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