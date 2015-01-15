тут одна мебель как вся квартира
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:20
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:36
І я про те ж!
Для кого це?
- для багатих? - так багаті не живуть в смартах
- для простих-пересічних? - так ціна того всього має НЕ перевищувати 1 куй! - от тоді і будуть масові замовлення тої куйні
А так, це просто дорога куйня для випендрьожа - типу прихованих плінтусів
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