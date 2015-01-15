тут одна мебель как вся квартира
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:20
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:36
І я про те ж!
Для кого це?
- для багатих? - так багаті не живуть в смартах
- для простих-пересічних? - так ціна того всього має НЕ перевищувати 1 куй! - от тоді і будуть масові замовлення тої куйні
А так, це просто дорога куйня для випендрьожа - типу прихованих плінтусів
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:29
BOLT У мене до вас невеличке питання, бо ви напевно краще мене в курсі, яка ситуація у Львові з арендою, на сьогодні? Дивлюся з пляжу, у складену в трубку газету "ישראל היום" і бачу, що у моїх сусідів, та жк поруч, АНАЛОГІЧНІ моїй квартирі підросли в ціні, у новобудові(ближній центр). Ті що були як у мене, по 500$ на початку року, зараз менше ніж за 600$ на місяць немає. Ще ніби не КІНЕЦЬ літа, а з чим пов'язаний такий РІСТ на моменті? Бо вже думаю своєму айтішнику також на 20% підняти КВАРТПЛАТУ. Яка ваша думка із "поля бою"?
P.S. Для долярчика повідомляю - Це ніяк не стосується майбутньої оренди смартів на Левандівці. Для них стрілка zРадіо показує тільки до низу!!!
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:49
В мене двушка наразі на рік, по листопад.Якщо буде подорожчання до 15% відсотків, то навіть не буду заікатися про підвищення, якщо більше то може накину трохи (500-1000)(Квартирант безпроблемний , а то дорого вартує по нинішнім часам)А трьошка по наступну весну, враховуючи , що це трохи неліквід то спокійно тримати і -20% до ринку.В мене була можливість сдати трьошку на 500грн дорожче, але тільки на 4міс(по жовтень)Я прикинув , що навіть місяць простою нівелює ту різницю(Весною в мене був простій майже два місяці) Тож не хочу ризикувати.Тим більше на осінь на ринок оренди викінуть , чергову партію смартів від Долярчиків.
Пи.Си.По осені, якщо почнеться очне навчання в ВУЗах,то думаю дасть якись ріст.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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