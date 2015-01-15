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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:51

  roberto dark написав:Дякую вам Bolt за відповідь та не ображайтесь на цього долярика за таксиста, бо його бідолагу на київській гілці вже майже закатували...))

Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Їдуть за феями?
roberto dark
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