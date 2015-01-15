Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:51
Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Їдуть за феями?
|