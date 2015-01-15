Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:51
roberto dark написав:
Дякую вам Bolt за відповідь та не ображайтесь на цього долярика за таксиста, бо його бідолагу на київській гілці вже майже закатували...))
Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
Bolt
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:52
Їдуть за феями?
roberto dark
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:02
roberto dark написав:
Їдуть за феями?
Та ні.Там пурєдні родини.Тато, чотири дружини, та купа діточок
Bolt
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:06
Bolt написав: roberto dark написав:
Дякую вам Bolt за відповідь та не ображайтесь на цього долярика за таксиста, бо його бідолагу на київській гілці вже майже закатували...))
Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
Я сидів в Гранд готелі пів ночі- одні турки,араби,саудити... Шок
Ethereum
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:47
Bolt написав: roberto dark написав:
Дякую вам Bolt за відповідь та не ображайтесь на цього долярика за таксиста, бо його бідолагу на київській гілці вже майже закатували...))
Тут ще по теліку показували, що до нас туристично купа саудитів повалила, в основному Київ, Львів.Можливо знов частину квартир з довгостроку на подобову перекинуть, що теж викликало ріст цін.
саудити беруть лише готелі-інфо від працівників
і лише добротні...
jump
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:50
Bolt
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:14
Нафіга, комусь смарт Долярчика за 7кг, якщо за такі гроші там можна орендувати повноцінну двушку
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... M1fzu.html
Пи.Си Думаю з пів штуки навіть скинуть.
Bolt
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:26
3К за смарт - вважай що повезло: знайшов лоха, або вовчицю з котом
flyman
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:29
Bolt написав:
Тут кому хочеш стане страшно. Я весною коли місяць просидів без оренди трьошки, а це - 9кг з сімейного бюджету моментом це відчув. Аж змушений був вжити країніх заходів -☠️спробувати влаштуватися на роботу😨, мені запропонували аж 9кг брудними😲. І я вже майже ніс Трудову у ВК, але тут задзвонив ріелтор і запропонував прихистити двох білоруських ІТ-шників. Тож я здійснив поворот на 180°і поїхав на показ своєї квартири.
нічого собі, а якщо там 9К + 9К = 18К, класний пазл би склався.
flyman
Повідомлень: 25231
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