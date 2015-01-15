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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:36
flyman написав: Bolt написав: Bolt написав:
Тож не хочу ризикувати.Тим більше на осінь на ринок оренди викінуть , чергову партію смартів
Тут кому хочеш стане страшно. Я весною коли місяць просидів без оренди трьошки, а це - 9кг з сімейного бюджету моментом це відчув. Аж змушений був вжити країніх заходів -☠️спробувати влаштуватися на роботу😨, мені запропонували аж 9кг брудними😲. І я вже майже ніс Трудову у ВК, але тут задзвонив ріелтор і запропонував прихистити двох білоруських ІТ-шників. Тож я здійснив поворот на 180°і поїхав на показ своєї квартири.
нічого собі Галя балувана.
а якщо там 9К + 9К = 18К, класний пазл би склався.
?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:42
Bolt, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:33
Квесторе_поверніться написав:Bolt
, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?
Дійсно, "чого"?
Наприклад я, коли вийду на пенсію "по багатству", то все одно думаю 3-4дні/тиждень ходити на роботу у своє задоволення!
Щоб і скучно не було, і на людей подивитись/поспілкуватись, і щоб чим раз, тим товстіше ікру намазувати на хліб🍞
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:52
Квесторе_поверніться написав:Bolt
, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?
Залежить за шо?Зара пацикі з якими на ЛАЗі працював, отримують аж по 10 кг, на Електроні.А то аж в Рясне тре їзити(гірше тільки Левандівка) А міняти 160-172год +добирання свого життя на якісь жалюгідні 10кг я не збираюсь.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:55
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:Bolt
, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?
Дійсно, "чого"?
Наприклад я, коли вийду на пенсію "по багатству", то все одно думаю 3-4дні/тиждень ходити на роботу у своє задоволення!
Щоб і скучно не було, і на людей подивитись/поспілкуватись, і щоб чим раз, тим товстіше ікру намазувати на хліб🍞
Одна справа коли працюєш бо дома діти голодні плачуть, а друга бо просто скучно дома сидіти. Діти голодні не плачуть і дома є чим займатись, тож нафіг ту роботу.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:11
Bolt написав:
дома є чим займатись
А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?
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