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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:36

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Bolt написав:Тож не хочу ризикувати.Тим більше на осінь на ринок оренди викінуть , чергову партію смартів

Тут кому хочеш стане страшно. Я весною коли місяць просидів без оренди трьошки, а це - 9кг з сімейного бюджету моментом це відчув. Аж змушений був вжити країніх заходів -☠️спробувати влаштуватися на роботу😨, мені запропонували аж 9кг брудними😲. І я вже майже ніс Трудову у ВК, але тут задзвонив ріелтор і запропонував прихистити двох білоруських ІТ-шників. Тож я здійснив поворот на 180°і поїхав на показ своєї квартири.

нічого собі Галя балувана.
а якщо там 9К + 9К = 18К, класний пазл би склався.

?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:42

Bolt, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:33

Ціль - до 50р. вийти на пенсію "по багатству"!

  Квесторе_поверніться написав:Bolt, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?

Дійсно, "чого"?
Наприклад я, коли вийду на пенсію "по багатству", то все одно думаю 3-4дні/тиждень ходити на роботу у своє задоволення!
Щоб і скучно не було, і на людей подивитись/поспілкуватись, і щоб чим раз, тим товстіше ікру намазувати на хліб🍞 :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:52

  Квесторе_поверніться написав:Bolt, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?

Залежить за шо?Зара пацикі з якими на ЛАЗі працював, отримують аж по 10 кг, на Електроні.А то аж в Рясне тре їзити(гірше тільки Левандівка) А міняти 160-172год +добирання свого життя на якісь жалюгідні 10кг я не збираюсь.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:55

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:Bolt, а чого троха не попрацювати? В чому цімес безробітничати?

Дійсно, "чого"?
Наприклад я, коли вийду на пенсію "по багатству", то все одно думаю 3-4дні/тиждень ходити на роботу у своє задоволення!
Щоб і скучно не було, і на людей подивитись/поспілкуватись, і щоб чим раз, тим товстіше ікру намазувати на хліб🍞 :D

Одна справа коли працюєш бо дома діти голодні плачуть, а друга бо просто скучно дома сидіти. Діти голодні не плачуть і дома є чим займатись, тож нафіг ту роботу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:дома є чим займатись

А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:34

  Успіх написав:
  Bolt написав:дома є чим займатись

А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?

Керівник ОСББ як варіант.
zvir
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  zvir написав:Керівник ОСББ як варіант.

"Нервотрьопка" ще та :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:16

  Успіх написав:
  Bolt написав:дома є чим займатись

А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?

Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
Bolt
 
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