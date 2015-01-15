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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:06

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?

Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.

Звичайне життя пенсіонера на пенсії :D 🥒🥦🌽🧅🥕🍐🍏

Це я ше трохи за пізно вийшов на пенсію:
https://youtu.be/Mi2ToteZDV0
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:34

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:дома є чим займатись

А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?

Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.

то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де?
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:51

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?

Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.

то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де?
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?

Так яж вже писав тут, що я живу садовому будиночку орієнтовно метрів 250 до оз. Наварія. Який збудував, щоб можна було житлову площу що вивільнилася у місті здавати в оренду.
Пи. Си. Нажаль, чим далі, тим Львів стає все менш придатним для комфортного життя.
Bolt
 
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