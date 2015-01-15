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Успіх написав:А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома? Може якесь хобі є, і не одне?
Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома? Може якесь хобі є, і не одне?
Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де? такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Успіх написав:А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома? Може якесь хобі є, і не одне?
Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де? такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Так яж вже писав тут, що я живу садовому будиночку орієнтовно метрів 250 до оз. Наварія. Який збудував, щоб можна було житлову площу що вивільнилася у місті здавати в оренду. Пи. Си. Нажаль, чим далі, тим Львів стає все менш придатним для комфортного життя.