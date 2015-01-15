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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 лип, 2021 21:34
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
дома є чим займатись
А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?
Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де?
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
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flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 21:51
flyman написав: Bolt написав: Успіх написав:
А отак, навскидку - чим же таким можна зайнятись дома?
Може якесь хобі є, і не одне?
Та хочаб той самий басік запустити весною, пів дня тре побавитись, і це при умові що пісок в фільтрі не тре міняти, так і цілий день піде.В зимку засипало снігом, вулицю 250м розгребсти тре.Зара після шквальний вітрів квіти поперевертало треба назад в горшикі позапихувати.Водоспадик хочу штучний зробити(маю гарну гірку на ділянці), тре спланувати місце піднього.Короче немає часу розігнутися,не те що на якусь роботу влаштуватися .Або влаштуватись на таку ЗП , щоб я ще міг найняти спеціально навчену людину,щоб це все робила за мене.
то ти маєшся такою забавкою як приватний будинок коло Львова, чи де?
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Так яж вже писав тут, що я живу садовому будиночку орієнтовно метрів 250 до оз. Наварія. Який збудував, щоб можна було житлову площу що вивільнилася у місті здавати в оренду.
Пи. Си. Нажаль, чим далі, тим Львів стає все менш придатним для комфортного життя.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 22:28
Bolt написав:
Нажаль, чим далі, тим Львів стає все менш придатним для комфортного життя.
Але, отак "па часнаку"- з заміським будиночком же теж потрібно, щоб сусіди попались адеквати
А то кажуть, що теж життя може перетворитись на пекло
(пані Ламбада не дасть збрехати)
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:05
flyman написав:
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:22
Успіх написав: Bolt написав:
Нажаль, чим далі, тим Львів стає все менш придатним для комфортного життя.
Але, отак "па часнаку"- з заміським будиночком же теж потрібно, щоб сусіди попались адеквати
А то кажуть, що теж життя може перетворитись на пекло
(пані Ламбада не дасть збрехати)
З сусідами все нормас!
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:27
Успіх написав: flyman написав:
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:17
Bolt написав: Успіх написав: flyman написав:
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:20
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
Який в цьому сенс?
Пи.Си.Чи продати, а на виручені гроші купити зо п'ять-шість смартів на Левандівці, які здавати по 7кг і на ці гроші орендувати будиночок, а решту скирдувати, щоб ще смартів прикупити?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:27
Bolt написав:
Який в цьому сенс?
Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:44
Bolt написав:
на виручені гроші купити зо п'ять-шість смартів на Левандівці, які здавати по 7кг і на ці гроші орендувати будиночок, а решту скирдувати, щоб ще смартів прикупити?
геніальна ідея!
Долярчик, варто взяти до уваги!
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