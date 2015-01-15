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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:06
Frant написав: Bolt написав:
на виручені гроші купити зо п'ять-шість смартів на Левандівці, які здавати по 7кг і на ці гроші орендувати будиночок, а решту скирдувати, щоб ще смартів прикупити?
геніальна ідея!
Долярчик, варто взяти до уваги!
Хіба кредит, під заставу тьощиної квартири візьме
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Bolt
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