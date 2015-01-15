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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31

quote="5255782:Успіх"
----------
  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?

Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути) :)

Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.

Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)

-------
на ху... для чого?

чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
flyman
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  #<1 ... 718719720721
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