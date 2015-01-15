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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31
quote="5255782:Успіх"
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Bolt написав: Успіх написав: flyman написав:
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
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на ху... для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
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flyman
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2
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:21
flyman написав:
quote="5255782:Успіх"
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Bolt написав: Успіх написав:
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
-------
на ху... для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
Спочатку так і планувалось, десь рік так і жили з понеділка по п'ятницю у Львові, а на вихідних в будинку, а потім переїхали на зовсім.І так вже років вісім там живемо.
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Bolt
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