RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31

quote="5255782:Успіх"
----------
  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?

Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути) :)

Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.

Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)

-------
для чого?

чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25273
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:21

  flyman написав:quote="5255782:Успіх"
----------
  Bolt написав:
  Успіх написав:Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути) :)

Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.

Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)

-------
для чого?

чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом

Спочатку так і планувалось, десь рік так і жили з понеділка по п'ятницю у Львові, а на вихідних в будинку, а потім переїхали на зовсім.І так вже років вісім там живемо.
Bolt
 
Повідомлень: 769
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Який в цьому сенс?

Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!

Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.

Ну так, якщо зі старим ремонтом є по 2-3Кгрн/міс, то мабуть, з новим ремонтом є і пА 500 долярів :mrgreen:
Але і квартиркО з нормальним ремонтом і в нормальній локації можна здавати за тих же 500 долярчиків!
  flyman написав:для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом

Модель - супер, якщо заміський будинок орендувати(а не жити в своєму "пасиві")
  Bolt написав:Спочатку так і планувалось, десь рік так і жили з понеділка по п'ятницю у Львові, а на вихідних в будинку, а потім переїхали на зовсім.І так вже років вісім там живемо

А якщо б на ті гроші(що коштує ваш будинок) купили б дві однушки з ремонтом в нормальній локації (чи він не потягне на таке? ), а заміський - орендували б?

Тоді б мали і ліквідні об'єкти (однушечки) і "волю"))
- одного року живете в Наварії
- наступного - в Солонці
- ще наступного - в Раковці
- і т.д. і т.п. :)

І головне, якщо щось(потрібно терміново великі кошти) - дві однушки в нормальній локації продасте на раз-два(трошки знизивши ціну) - а от будинок, щоб продати терміново, треба хіба ціну врізати на половину ✂️

Так що -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!🏋️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 926
З нами з: 18.03.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх, а ну дай експертну думку, кавалірка біля ж.д. вокзала,
сральнік на іншому поверсі. Яка буде оренда? 7к чи більше?

https://ua.m2bomber.com/obj/769307035/view/flat-sell/ternopilskii-raion-20-11919556/prodau-1k-kvartiru-20-kv-m-voakiv-divizii-galicina-vulica-v-raioni-starii-park-v-ternopoli
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25273
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 718719720721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 230, 231, 232
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2314 326439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 11:39
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
232 34571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 17:52
proftpd66
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 92256
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95910)
06.07.2021 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.