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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31
quote="5255782:Успіх"
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Bolt написав: Успіх написав: flyman написав:
такий як Успіх хотів знімати за 3К і передумав?
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
-------
для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
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flyman
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:21
flyman написав:
quote="5255782:Успіх"
----------
Bolt написав: Успіх написав:
Ну от, так само і Болт міг не будуватись, а зразу орендувати.
О, хоча і зараз може продати свій будинок і жити в оренді.
Але на таке здатні не тільки лиш всі ©
(хоча, якщо він справді вміє на все класти болт, то може таке й утнути)
Не розумію, навіщо мені продавати?!Якщо мені треба буде до Львова
, вижену когось з орендарів та й переселюсь, а будиночок сдам: думаю дорожче ніж трьоху на Сихові.
Малось на увазі - орендувати заміський будинок.(а свій продати)
-------
для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
Спочатку так і планувалось, десь рік так і жили з понеділка по п'ятницю у Львові, а на вихідних в будинку, а потім переїхали на зовсім.І так вже років вісім там живемо.
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Bolt
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:26
dinozavrik написав: Успіх написав: Bolt написав:
Який в цьому сенс?
Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!
Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.
Ну так, якщо зі старим ремонтом є по 2-3Кгрн/міс, то мабуть, з новим ремонтом є і пА 500 долярів
Але і квартиркО з нормальним ремонтом і в нормальній локації можна здавати за тих же 500 долярчиків!
flyman написав:
для чого?
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
Модель - супер, якщо заміський будинок орендувати(а не жити в своєму "пасиві")
Bolt написав:
Спочатку так і планувалось, десь рік так і жили з понеділка по п'ятницю у Львові, а на вихідних в будинку, а потім переїхали на зовсім.І так вже років вісім там живемо
А якщо б на ті гроші(що коштує ваш будинок) купили б дві однушки з ремонтом в нормальній локації (чи він не потягне на таке? ), а заміський - орендували б?
Тоді б мали і ліквідні об'єкти (однушечки) і "волю"))
- одного року живете в Наварії
- наступного - в Солонці
- ще наступного - в Раковці
- і т.д. і т.п.
І головне, якщо щось(потрібно терміново великі кошти) - дві однушки в нормальній локації продасте на раз-два(трошки знизивши ціну) - а от будинок, щоб продати терміново, треба хіба ціну врізати на половину ✂️
Так що -
Думаєм!
Дієм!
Багатієм!🏋️
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Додано: Вів 06 лип, 2021 11:58
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flyman
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:29
flyman написав:
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
Флаймене, ти ж реалізуєш цю модель!
Взимку кімариш у теплому бучанському напівпідвалі, влітку - займаєшся програмуванням у тернопільському селі. Економія коштів - колосальна!
Чи скоро викупиш у Долярека його улюблений смарт на Левандівці?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:49
Успіх написав:
Якщо здавати в тому стані, що є - то 2Кгрн/міс буде за велииииике щастя
понятно,
але я подзвонив і "під завдатком",
так що думаю, Хспрет Успіх промахнувся, як і з 7К за смарт на Левандівці
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flyman
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:52
Frant написав: flyman написав:
чим погана модель: квартира в місті і (літній)будинок за містом
Флаймене, ти ж реалізуєш цю модель!
Взимку кімариш у теплому бучанському напівпідвалі, влітку - займаєшся програмуванням у тернопільському селі. Економія коштів - колосальна!
Чи скоро викупиш у Долярека його улюблений смарт на Левандівці?
Так я початково був києвоорієнтований, то там трохи складніша модель:
пул кавалірок в Києві, 1к на ближньому оКРЖН, і хата-дача на дальньому оКРЖН, і все це добро в пішій доступності до ШРТ.
Долярчиковий смарт поки що не спокушає.
А тернопільський смарт взяли з під носа, не встиг, навіть, сходити на перегляд.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:05
flyman написав: Успіх написав:
Якщо здавати в тому стані, що є - то 2Кгрн/міс буде за велииииике щастя
понятно,
але я подзвонив і "під завдатком",
так що думаю, Хспрет Успіх промахнувся, як і з 7К за смарт на Левандівці
Це - не аргумент!
Ти мав накидати зо 5 таких/аналогічних/в такому ж стані 20м2 полу-смартів, які здаються дорожче 2К/міс.
Тож, аргументи в студію!
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