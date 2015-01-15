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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:04
Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів , як у Долярчика:
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))
Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍
От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧
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