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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:04

Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів , як у Долярчика:
https://zaxid.net/arhitektori_vidmovili ... i_n1522001
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів

Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))

Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍

От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LBxIg.html
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧
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  #<1 ... 719720721722
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