Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:04
Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів , як у Долярчика:
https://zaxid.net/arhitektori_vidmovili ... i_n1522001
Bolt
Повідомлень: 773
З нами з: 09.11.17
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51
Bolt написав:
Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів
Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))
Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍
От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LBxIg.html
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧
Успіх
Повідомлень: 943
З нами з: 18.03.21
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Подякували: 26 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:46
Успіх написав: Bolt написав:
Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів
Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))
Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍
От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LBxIg.html
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧
$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.
ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща.
flyman
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