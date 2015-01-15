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flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.
ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща
Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.! А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь... Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞 Залишилось тільки підождати🐍
flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.
ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща
Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.! А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь... Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞 Залишилось тільки підождати🐍
22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?
flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.
ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща
Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.! А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь... Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞 Залишилось тільки підождати🐍
22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?
Успіх написав:Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.! А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь... Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞 Залишилось тільки підождати🐍
22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?
flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.
ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща
Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.! А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь... Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞 Залишилось тільки підождати🐍
22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?
Як ти рахуєш? Дати тобі рахівницю?🧮 22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2) Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол! Правда, не факт, але... - у нас можливо все!