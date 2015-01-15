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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:04

Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів , як у Долярчика:
https://zaxid.net/arhitektori_vidmovili ... i_n1522001
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:51

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів

Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))

Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍

От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LBxIg.html
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:46

  Успіх написав:
  Bolt написав:Не всім архітектурним бюро совість дозволяє проектувати гетто смартів

Там йдеться про Щурата - а це ж задуп'я)))

Інша справа "середня" локація на початку Левандівки👍

От вже і в моїй черзі виставили на продаж, а ще майже рік до здачі!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LBxIg.html
Так що через рік 28-30Кдол. - як з куща!©
Думаєм!
Дієм!
...і офігіваєм!😀🦧

$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.

ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:13

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.

ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща

Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.!
А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь...
Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞
Залишилось тільки підождати🐍
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:03

  Успіх написав:
  flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.

ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща

Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.!
А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь...
Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞
Залишилось тільки підождати🐍

22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:52

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.

ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща

Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.!
А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь...
Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞
Залишилось тільки підождати🐍

22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?

А раптом до здачі він до 50к подорожчає?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:03

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.!
А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь...
Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞
Залишилось тільки підождати🐍

22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?

А раптом до здачі він до 50к подорожчає?!

Тоді з "куща, так з куща".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:17

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:$ 22 500 за 29 m2, або 775 уе за 1м2 або 21200 грн. м2.

ти за скільки брав, і тепер покажи, де буде 28..30К доларів з куща

Та ти вже мав знати на зубок, що я свого смарта 27м2 брав у грудні 2020р. за 16Кдол.!
А 28-30Кдол. буде через рік, - правда, я трохи в цьому сам сумніваюсь...
Але, те що оренда осінню 2022р. на аналогічні смарти буде +/-7Кгрн/міс(500грн допускаю похибку) - то, навіть, і не сумніваюсь!🧞
Залишилось тільки підождати🐍

22 - 16 = 6 як з куща за три роки, або 2К щорічно або 12%5. Якщо повезе. Але ти розумієш, що ти отримуєш премію за ризик, а не тому, що ріст актива (м2 дорожай)?

Як ти рахуєш?
Дати тобі рахівницю?🧮 :mrgreen:
22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2)
Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол!
Правда, не факт, але... - у нас можливо все! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Ну, нехай на 4К,

Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Ну, нехай на 4К,

Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.

8) крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К? :wink:
А з В2В - так ще треба витягнути :mrgreen:
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
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