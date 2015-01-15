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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Ну, нехай на 4К,

Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.

8) крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К? :wink:
А з В2В - так ще треба витягнути :mrgreen:
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk

Я вклав більше :) і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
dinozavrik
 
Повідомлень: 1338
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  #<1 ... 720721722723
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