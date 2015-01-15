Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
Ну, нехай на 4К,
Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.
крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К?
А з В2В - так ще треба витягнути
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
Я вклав більше
і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
dinozavrik
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