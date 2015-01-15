Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dinozavrik написав:Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду
Молодці! 👍 Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі)) А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу)) Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
dinozavrik написав:Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду
Молодці! 👍 Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі)) А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу)) Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
Зате свіжа петрушка завжди буде на столі Курочка по зернятку дзьобає. Все як по Кіосакі
dinozavrik написав:Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду
Молодці! 👍 Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі)) А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу)) Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
Долярчек обрав тещу з млинцями як перехідний етап до нерухомості.